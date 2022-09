Monza, risentimento muscolare per Petagna: a rischio il match con la Juventus (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tegola per Raffaele Palladino. Nel corso dell’allenamento pomeridiano l’attaccante del Monza Andrea Petagna ha interrotto la seduta per un risentimento muscolare, da valutare. Il giocatore è in dubbio per il match in programma domenica pomeriggio contro la Juventus, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tegola per Raffaele Palladino. Nel corso dell’allenamento pomeridiano l’attaccante delAndreaha interrotto la seduta per un, da valutare. Il giocatore è in dubbio per ilin programma domenica pomeriggio contro la, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. SportFace.

