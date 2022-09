(Di mercoledì 14 settembre 2022) L’Unione Europea ha tra le sue uniche priorità la difesa di uno Stato che non è mebro Ue: l’Udraina. A confermarlo Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell’Unione. “La solidarietà dell’Europa nei confronti delrimarrà incrollabile. Fin dal primo giorno, l’Europa è stata al fianco del. Con armi. Con fondi. Con l’ospitalità per i rifugiati. E con le sanzioni più dure che il mondo abbia mai visto. Il settore finanziario della Russia è in crisi”. “Voglio essere molto chiara: le sanzioni sono destinate a rimanere. Questo è il momento di mostrare determinazione, non acquiescenza”, ha aggiunto. “Questa è una guerra alla nostra energia, una guerra alla nostra economia, una guerra ai nostri valori e una guerra al nostro futuro. Si tratta di autocrazia contro democrazia. E sono qui con la convinzione che, con coraggio e solidarietà, ...

paolo_levi : Il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen: 'Putin fallirà e l'Europa prevarrà. L'Ucraina avrà acc… - serenel14278447 : Von der Leyen, l'Ucraina avrà accesso al mercato unico Ue - transnazionale : Von der Leyen, l'Ucraina avrà accesso al mercato unico Ue #spaziotransnazionale informa - giuliog : Von der Leyen, l'Ucraina avrà accesso al mercato unico Ue - Ultima Ora - infoitinterno : Von der Leyen, l'Ucraina avrà accesso al mercato unico Ue -

RaiNews

'interesse della Cina di Xi è guidare un rimescolamento dell'... "Se la Russia riesce a vincere in, la Cinaun alleato ......anche di istituire una 'Banca europea dell'Idrogeno' cheun ... alimentato dal Fondo Ue per'Innovazione, per 'costruire il ... Parlando prima della guerra in, Ursula von der Leyen aveda ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 203 - Zelensky a Izyum: "Avanti verso la vittoria" - Zelensky a Izyum: "Avanti verso la vittoria"