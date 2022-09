LIVE Musetti-Gojo, Italia-Croazia Coppa Davis in DIRETTA: Sinner out, obiettivo vincere i due singolari! (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I precedenti fra Italia e Croazia 14.45 Si tratta di un premio per Musetti che ha portato il punto decisivo all’Italia con la sua vittoria contro Norbert Gombos in Slovacchia: al debutto in Davis si è fatto trovare prontissimo. 14.42 Lorenzo Musetti affronta così Borna Gojo: l’allievo di Simone Tartarini non ha mai affrontato il numero 164 del mondo. 14.39 Non ci sarà Jannik Sinner, ancora acciaccato e non in perfetta forma dopo il problema alla caviglia accusato agli Us Open. Lorenzo Musetti diventa così il numero due e Matteo Berrettini il numero uno. 14.36 Sarà importante vincere i due singolari: sarebbe arduo il doppio contro Mektic e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI precedenti fra14.45 Si tratta di un premio perche ha portato il punto decisivo all’con la sua vittoria contro Norbert Gombos in Slovacchia: al debutto insi è fatto trovare prontissimo. 14.42 Lorenzoaffronta così Borna: l’allievo di Simone Tartarini non ha mai affrontato il numero 164 del mondo. 14.39 Non ci sarà Jannik, ancora acciaccato e non in perfetta forma dopo il problema alla caviglia accusato agli Us Open. Lorenzodiventa così il numero due e Matteo Berrettini il numero uno. 14.36 Sarà importantei due singolari: sarebbe arduo il doppio contro Mektic e ...

