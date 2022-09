Lexus | ma che cosa hai combinato? Con la LC ti sei veramente superata

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Laha avuto modo sempre di più di realizzare una serie di vetture davvero molto prestazionali e per questo motivo hanno avuto successo. Ci sono dei modelli che hanno saputo diventare sempre di più famosi in giro del mondo dell’automobilismo, con lache nell’ultimo periodo si è perfezionata sempre di più potendo realizzare un capolavoro assoluto come la LC. AdobeL’obiettivo delle quattro ruote è sicuramente quella di potersi perfezionare sempre di più nel corso del tempo, con lache ha saputo essere sempre di più considerato come una delle grandi case automobilistiche di lusso. Nell’ultimo periodo infatti c’è stata anche l’opportunità di poter dare vita a uno straordinario modello come la LC, uno di quei Coupé che sicuramente è destinato a scrivere la storia delle quattro ruote. A questo punto dunque si può vedere ...