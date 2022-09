La “Via europea della Fiaba” passa da Collodi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un importante riconoscimento continentale. Fondamentale per dare nuova linfa alla nostra cultura e al nostro turismo. Per creare nuove opportunità di lavoro e di sviluppo. E per far sorridere e divertire i nostri figli. La “Via della Fiaba” è diventata Itinerario culturale europeo. Il prossimo 26 settembre sarà presentata ufficialmente nella sede della Regione Toscana a Bruxelles. E il 5 ottobre sarà annunciata anche all'Annual Advisory Forum degli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa, che quest'anno è in programma a Creta. Sull'isola greca si terrà la cerimonia ufficiale. Si tratta di un riconoscimento importante per il nostro Paese e per uno degli autori di fiabe più famosi ed amati al mondo: Carlo “Collodi” Lorenzini, l'indimenticato autore di Pinocchio. Tra gli itinerari culturali previsti c'è ovviamente ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un importante riconoscimento continentale. Fondamentale per dare nuova linfa alla nostra cultura e al nostro turismo. Per creare nuove opportunità di lavoro e di sviluppo. E per far sorridere e divertire i nostri figli. La “Via” è diventata Itinerario culturale europeo. Il prossimo 26 settembre sarà presentata ufficialmente nella sedeRegione Toscana a Bruxelles. E il 5 ottobre sarà annunciata anche all'Annual Advisory Forum degli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa, che quest'anno è in programma a Creta. Sull'isola greca si terrà la cerimonia ufficiale. Si tratta di un riconoscimento importante per il nostro Paese e per uno degli autori di fiabe più famosi ed amati al mondo: Carlo “” Lorenzini, l'indimenticato autore di Pinocchio. Tra gli itinerari culturali previsti c'è ovviamente ...

Europarl_IT : ??????Inaugurata oggi a Roma, in via Pomponazzi, una panchina europea dedicata a David Sassoli. Con @brandobenifei… - vanoni_ale : RT @EY_Italy: #genderequality: le statistiche fotografano una situazione italiana che non regge il passo con il resto d’Europa. In Italia l… - tempoweb : La “Via europea della Fiaba” passa da Collodi Ora è Itinerario culturale europeo #14settembre… - TuttoSuRoma : Settimana europea mobilità: nel weekend scattano le pedonalizzazioni, da via del Corso all'Appia antica - EY_Italy : #genderequality: le statistiche fotografano una situazione italiana che non regge il passo con il resto d’Europa. I… -