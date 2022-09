Kate Middleton e Meghan Markle indossano i gioielli di Elisabetta II: il loro omaggio alla regina scomparsa (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le mogli di William e Harry hanno illuminato gli abiti scuri con perle e diamanti legati al ricordo della sovrana scomparsa. Camilla ha sfoggiato una spilla singolare donatale dal padre mentre il lutto di Sophie era quello più rigoroso: una croce al collo e degli orecchini che simboleggiano l'eternità Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le mogli di William e Harry hanno illuminato gli abiti scuri con perle e diamanti legati al ricordo della sovrana. Camilla ha sfoggiato una spilla singolare donatale dal padre mentre il lutto di Sophie era quello più rigoroso: una croce al collo e degli orecchini che simboleggiano l'eternità

fanpage : #Kate Middleton è la nuova principessa del Galles dopo che re #Carlo III ha deciso di nominare il figlio William, e… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Kate Middleton ha rispettato la tradizione del total black in segno di lutto ed è apparsa elegantissima e formale per l’ultimo… - fanpage : Kate Middleton ha rispettato la tradizione del total black in segno di lutto ed è apparsa elegantissima e formale p… - nagia59 : RT @VanityFairIt: A dirlo, disincantato, è il fotografo del Sun Arthur Edwards: «Il principe del Galles sapeva che se Meghan si fosse fatta… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Kate Middleton e Meghan Markle, l'omaggio alla regina Elisabetta e Lady Diana: la tradizione delle 'perle da lutto' htt… -