Juve - Benfica, l'ex interista Joao Mario segna e provoca la curva: scoppia la rissa con Bonucci (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo un avvio indiavolato della Juventus , il Benfica nel primo tempo prende le misure in campo e i portoghesi trovano il pareggio prima di tornare negli spogliatoi. Alla rete di testa del solito ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo un avvio indiavolato dellantus , ilnel primo tempo prende le misure in campo e i portoghesi trovano il pareggio prima di tornare negli spogliatoi. Alla rete di testa del solito ...

juventusfc : ?? I nostri 11 per Juve-Benfica ? #UCL #JUVBEN - romeoagresti : La #Juve si prepara per il #Benfica: #DiMaria in gruppo. Alex Sandro, Rabiot e Locatelli non sono in gruppo in ques… - juventusfc : La vigilia di Juve-Benfica ?????? Il dietro le quinte di una grande sfida! Il video completo ?? - LeonettiFrank : Sconfitta pesantissima che compromette il girone. Una Juve brutta, sgonfia, fragile, fisicamente giù di tono che ne… - LevunIgor : Riassunto di #JuveBenfica: ai giocatori della #Juve viene detto che giocheranno col Benfica, ma capiscono Figa e no… -