Il feretro della regina Elisabetta II è nella capitale. Ieri la Scozia ha reso l'ultimo omaggio alla Regina. Nella cattedrale di St. Giles, a Edimburgo, Re Carlo e gli altri tre figli si sono schierati ai quattro lati del feretro della madre per un turno di veglia. Un'immagine toccante che ha fatto

- Per 4 giorni si potrà rendere omaggio alprima del funerale previsto per ...I prossimi quattro giorni e cinque notti saranno quelli del lungo addio del Regno Unito - e de mondo intero - alla regina Elisabetta . Nel pomeriggio ildefunta sovrana verrà trasferito da Buckingham Palace , dove è rimasto per la notte, alla Westminster Hall , dove verrà allestita la camera ardente di quattro giorni. I principi William ...... alla amata regina con le raccomandazioni della Polizia a mantenere l'ordine ma anche a proteggersi dall'umidità della notte. Il feretro resterà nella residenza reale sino a lunedì 19 settembre ...Il feretro della regina Elisabetta II è arrivato a Londra. Ieri la Scozia ha reso l’ultimo omaggio alla Regina.