“I telefonini sono come la droga, giusto vietarli in classe”. L’affondo di Crepet (Di mercoledì 14 settembre 2022) "È giusto arrivare ad una soluzione un po' più drastica. Io sono d'accordo con il preside e con tutti gli insegnanti. E sono soprattutto felice per i ragazzi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Èarrivare ad una soluzione un po' più drastica. Iod'accordo con il preside e con tutti gli insegnanti. Esoprattutto felice per i ragazzi". L'articolo .

ceciliasala : È una lamentela verso i superiori che tutti i soldati russi in ???? leggono sui loro telefonini e la prova di un fatt… - armieri : @emme1963 Ormai sono terrorizzato. Giro da oltre 15 anni solo con lo scooter e tra telefonini e porte delle macchin… - Lucacenti3 : @radiosilvana Si certo. Ovviamente sui cellulari dei poveri migranti i numeri salvati sono quelli di chi li va a pr… - Fabio92430186 : @vincenzoNGaudio @il_brontolone_ @petregiamp questa gente deve farsi un giro per i tribunali per capire quante denu… - vinblond : @pisto_gol @PaganoPagano5 @CucchiRiccardo Ad ogni calcio d'angolo ci sono migliaia di telefonini che riprendono la scena!!! -