Hugh Jackman: dopo "The son" non sono più il padre che ero prima

Interpretare un padre alle prese con i problemi di salute mentale di un figlio ha cambiato per sempre il modo di essere padre di Hugh Jackman. Lo ha raccontato lo stesso attore parlando dal Toronto film festival di "The son", il figlio, il suo ultimo film. "Come padre, davvero posso capire quella sensazione di impotenza che a volte provi quando sai di amare e conoscere tuo figlio più di chiunque altro, ma in realtà non sempre conosci le risposte, in particolare quando si tratta di problemi di salute mentale", ha spiegato.

