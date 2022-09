Harry e William? "Subito dopo il funerale...": è finita in disgrazia (vera) (Di mercoledì 14 settembre 2022) È di 530 milioni di sterline l'eredità diretta, da dividere tra figli e nipote di Elisabetta II, senza contare i possedimenti relativi alle cariche nobiliari che saranno riassegnate. Ma Harry e Meghan Markle non avranno un centesimo. I tabloid inglesi parlano di una «vendetta di Elisabeth». Se è davvero così, la conferma arriverà, ma non a breve. Si saprà soltanto fra 90 anni, come è nella prassi della Casa Reale. Nel frattempo il testamento resterà segreto. Secondo i bene informati la sovrana avrebbe modificato le sue ultime volontà lo scorso agosto, tagliando fuori il ribelle Harry che con la moglie è uscito dalla famiglia reale e volato negli Stati Uniti. I 300 gioielli (bellissimi) della Regina andrebbero solo a Kate Middleton, moglie del futuro Re d'Inghilterra, e alla loro figlia Charlotte. Chissà quanta invidia proverà l'ex attrice nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) È di 530 milioni di sterline l'eredità diretta, da dividere tra figli e nipote di Elisabetta II, senza contare i possedimenti relativi alle cariche nobiliari che saranno riassegnate. Mae Meghan Markle non avranno un centesimo. I tabloid inglesi parlano di una «vendetta di Elisabeth». Se è davvero così, la conferma arriverà, ma non a breve. Si saprà soltanto fra 90 anni, come è nella prassi della Casa Reale. Nel frattempo il testamento resterà segreto. Secondo i bene informati la sovrana avrebbe modificato le sue ultime volontà lo scorso agosto, tagliando fuori il ribelleche con la moglie è uscito dalla famiglia reale e volato negli Stati Uniti. I 300 gioielli (bellissimi) della Regina andrebbero solo a Kate Middleton, moglie del futuro Re d'Inghilterra, e alla loro figlia Charlotte. Chissà quanta invidia proverà l'ex attrice nei ...

