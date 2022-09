Cisgiordania | ucciso soldato Israele | morti anche 2 palestinesi

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Un ufficiale israeliano è morto la notte scorsa in una sparatoria con 2 milizianiche sono stati poi uccisi dai soldati. I fatti sono avvenuti nei pressi del check point di Jalameh, a poca ...

... a poca distanza da Jenin, nel nord della. Secondo l'esercito, i due palestinesi sono ... Nello scontro è rimastoanche l'ufficiale israeliano. .Al momento non si hanno informazioni sul soldato israeliano. Da settimane la tensione continua a crescere indove l'esercito israeliano " dopo la serie di attentati dei mesi ...(ANSA) - TEL AVIV, 14 SET - Un ufficiale israeliano è morto la notte scorsa in una sparatoria con 2 miliziani palestinesi che sono stati poi ...Un ufficiale israeliano è morto in una sparatoria con 2 miliziani palestinesi che sono stati poi uccisi dai soldati. I fatti sono avvenuti nei pressi del check point di Jalameh, a poca distanza da Jen ...