Caso Hasib La famiglia ha paura a stare in quella casa | appello al Comune per trovarne un' altra

(Di mercoledì 14 settembre 2022) L'associazione 21 Luglio da anni si occupa di rom a Roma e del lavoro che e' stato fatto durante le ultime amministrazioni per il superamento dei campi e l'inserimento delle famiglie in case popolari. ...

...per poter chiedere assieme alla famiglia la verita' su quello che puo' essere successo adall'... "Facciamo appello al Comune - conclude Stasolla - affinche' dimostri sensibilita' per questoe ..."Mi sono affacciata, stavo stendendo i panni e ho visto lui (Omerovic ndr) la' per terra " racconta all'ANSA - pero' non abbiamo sentito niente: urla, rumori, niente. Ho visto solo lui li' per ...(ANSA) - ROMA, 14 SET - Sarebbero al vaglio degli inquirenti 8 posizioni nell'indagine sulla vicenda di Hasib Omerovic, il 36enne precipitato il 25 luglio scorso dalla sua abitazione a Roma nel corso ...La signora Loredana e' una giovane donna con un bimbo piccolo nel passeggino che abita nella palazzina di fronte a quella da cui il 25 luglio ...