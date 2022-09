Agenzia ANSA

... sono le parole dello striscione che ha aperto ieri sera a Caserta ladegli allevatori ... con i primi che chiedono il ritiro del piano regionale di eradicazione dellae della tbc ......con la Regione Campania per il ritiro del piano regionale di eradicazione die tbc bufalina. Una protesta che va avanti da diversi mesi e che pare non trovare una soluzione. Una... Brucellosi: fiaccolata degli allevatori, meritiamo rispetto - Cronaca "Il popolo di Terra di Lavoro merita rispetto": sono le parole dello striscione che ha aperto ieri sera a Caserta la fiaccolata degli allevatori bufalini, giunti nel capoluogo della Reggia con decine ...CASERTA - La questione è sempre la stessa: la zoonosi tiene banco perché non si trova un’alternativa agli abbattimenti. Eppure la Comunità Europea nel ...