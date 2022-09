Anziano ucciso sul marciapiede da un’auto fuori controllo

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un uomo di 77 anni è stato investito ementre si trovava sul. E’ successo in via Ricasoli a Battipaglia, dove un giovane a bordo della sua utilitaria ha perso ildel veicolo, forse per un colpo di sonno, e ha investito l’il quale è morto dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni. Il giovane si è fermato subito dopo l’incidente. La vettura su cui viaggiava è stata sequestrata. Sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Battipaglia che stanno accertando la dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Incidente stradale a Merate, anziano investito e ucciso Un uomo di 77 anni è stato investito e ucciso mentre si trovava sul marciapiede. È successo in via Ricasoli a Battipaglia, dove un giovane a bordo della sua utilitaria ha perso ...Un uomo di 77 anni è stato investito e ucciso da un'auto mentre passeggiava sul marciapiedi in via Ricasoli a Battipaglia: un giovane a bordo della sua utilitaria ha perso il controllo del veicolo, fo ...