Zac Efron: “Per ‘Baywatch’ ho dovuto assumere un diuretico molto potente, qualcosa è impazzito nel mio corpo e sono caduto in depressione” (Di martedì 13 settembre 2022) Zac Efron a briglie sciolte. In una lunga intervista all’edizione americana di ‘Men’s Health’, l’attore ha raccontato di aver iniziato una nuova fase della sua vita: cambiamenti causati dalla pandemia e dall’isolamento forzato, ma anche dagli effetti a lungo termine del remake di Baywatch (2017). Durante la chiacchierata con la giornalista Lauren Larson, Efron ha spiegato di essere diventato minimalista (non ha più di una decina di magliette) e di vivere a Los Angeles senza, però, frequentare posti affollati né gruppi numerosi di persone. Un lupo solitario? Quasi. Ama, infatti, viaggiare immerso nella natura. E non è tutto. L’attore ha rivelato che, dopo essere stato scelto per far coppia con The Rock in Baywatch, ha subito un duro contraccolpo fisico-psicologico. Per il film, infatti, gli erano stati imposti allenamenti estenuanti e una dieta ferrea: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Zaca briglie sciolte. In una lunga intervista all’edizione americana di ‘Men’s Health’, l’attore ha raccontato di aver iniziato una nuova fase della sua vita: cambiamenti causati dalla pandemia e dall’isolamento forzato, ma anche dagli effetti a lungo termine del remake di Baywatch (2017). Durante la chiacchierata con la giornalista Lauren Larson,ha spiegato di essere diventato minimalista (non ha più di una decina di magliette) e di vivere a Los Angeles senza, però, frequentare posti affollati né gruppi numerosi di persone. Un lupo solitario? Quasi. Ama, infatti, viaggiare immerso nella natura. E non è tutto. L’attore ha rivelato che, dopo essere stato scelto per far coppia con The Rock in Baywatch, ha subito un duro contraccolpo fisico-psicologico. Per il film, infatti, gli erano stati imposti allenamenti estenuanti e una dieta ferrea: ...

FQMagazineit : Zac Efron: “Per ‘Baywatch’ ho dovuto assumere un diuretico molto potente, qualcosa è impazzito nel mio corpo e sono… - matteo_tasca : Zac Efron ha detto COSI! - cinepheli : Shockarsi la mattina con le foto di Zac Efron ???? - riibeiro_mari : desisti de ver quando cortaram a cena da zendaya com o zac efron cantando rewrite the stars - rafaCrisaalves : MANK CORTAFAK A CENA DO ZAC EFRON E DA ZENDAYA, JSSO DEVERUA SER CRIME -