Wta Chennai 2022 | programma ed orari mercoledì 14 settembre

(Di martedì 13 settembre 2022) Il, glie l’ordine di gioco del torneo Wta 250 di(cemento outdoor) per la giornata di14. In campo i primi quattro ottavi di finale. Occhi puntati sul match tra la svedese Peterson e la campioncina ceca Linda Fruhvirtova. A seguire sarà la volta anche della canadese Bouchard, opposta alla wild card locale Thandi. Infine altri due incontri da monitorare attentamente. Nel primo la canadese Marino affronterà la polacca Kawa mentre nel secondo sarà derby asiatico tra la giapponese Hibino e la cinese Q. Wang. Di seguito ilcompleto con glied i campi nel dettaglio.COMPLETO CENTER COURT (INIZIO ALLE ORE 14:00 ITALIANE) (5) Peterson vs L. FruhvirtovaNon prima delle ...

sportface2016 : #ChennaiOpen | Programma ed orari mercoledì 14 settembre - zazoomblog : WTA Chennai 2022: avanti Peterson Marino e Bouchard nell’esordio dei primi turni - #Chennai #2022: #avanti… - OA_Sport : WTA Chennai 2022: i primi risultati non danno grandi sorprese, eccettuato un colpo di casa - GabeDuran10 : RT @A3RBET: ? Winner 3 Units ? Tennis - WTA Chennai WTA250 ?? Rebecca Peterson ML ? ?? 1.60 @bet365 ?? 3 Units #GamblingTwitter #SportsBet… - A3RBET : ? Winner 3 Units ? Tennis - WTA Chennai WTA250 ?? Rebecca Peterson ML ? ?? 1.60 @bet365 ?? 3 Units… -

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo250 di2022 (cemento outdoor) per la giornata di martedì 13 settembre . Esordio per la testa di serie numero uno ovvero l'americana Riske, che se la vedrà contro l'ostica russa Gasanova. ...Il tabellone principale del250 di2022 , in programma sul cemento outdoor dal 12 al 18 settembre. Il tennis del circuito maggiore torna in India dopo un'assenza di un paio di anni e lo fa con un torneo posizionato ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo Wta 250 di Chennai 2022 per la giornata di mercoledì 14 settembre.La canadese ritrova il successo in un torneo singolare WTA che le mancava da Guadalajara 2021 Un anno e mezzo. Tanto il tempo passato dall’ultimo torneo WTA giocato per Eugenie Bouchard. L’operazione ...