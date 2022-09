Ultime Notizie – Ucraina, Draghi sente Zelensky: “Governo conferma sostegno a Kiev” (Di martedì 13 settembre 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Il colloquio -riferisce una nota- si è incentrato sugli ultimi positivi sviluppi della controffensiva Ucraina e della situazione sul terreno, anche con riguardo alla sicurezza della Centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il presidente Draghi ha confermato il continuo sostegno da parte del Governo italiano alle Autorità e alla popolazione ucraine in tutti gli ambiti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 13 settembre 2022) Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con il Presidente dell’, Volodymyr. Il colloquio -riferisce una nota- si è incentrato sugli ultimi positivi sviluppi della controffensivae della situazione sul terreno, anche con riguardo alla sicurezza della Centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il presidentehato il continuoda parte delitaliano alle Autorità e alla popolazione ucraine in tutti gli ambiti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

