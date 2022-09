Turismo: Boom spesa stranieri, +308% in 6 mesi 2022 (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Gli stranieri tornano in Italia in massa: nei primi sei mesi del 2022 hanno speso 15,9 miliardi di euro, in aumento del 308% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (3,9 mld). Nel confronto con il primo anno della pandemia (6,2 mld), l’incremento è del 155,1%, grazie ai mesi precedenti l’arrivo del covid (gennaio e febbraio). E’ quanto emerge dalle tabelle della Banca d’Italia che accompagnano l’indagine sul Turismo internazionale. La bilancia dei pagamenti turistica mostra che i turisti italiani andati all’estero, nel primo semestre, hanno speso 9 miliardi, in aumento del 142,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (3,7 mld). L’incremento rispetto ai primi sei mesi del 2020, quando gli italiani hanno speso 5,2 miliardi di euro, è invece del 71%. Il saldo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Glitornano in Italia in massa: nei primi seidelhanno speso 15,9 miliardi di euro, in aumento del 308% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (3,9 mld). Nel confronto con il primo anno della pandemia (6,2 mld), l’incremento è del 155,1%, grazie aiprecedenti l’arrivo del covid (gennaio e febbraio). E’ quanto emerge dalle tabelle della Banca d’Italia che accompagnano l’indagine sulinternazionale. La bilancia dei pagamenti turistica mostra che i turisti italiani andati all’estero, nel primo semestre, hanno speso 9 miliardi, in aumento del 142,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (3,7 mld). L’incremento rispetto ai primi seidel 2020, quando gli italiani hanno speso 5,2 miliardi di euro, è invece del 71%. Il saldo ...

