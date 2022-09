Tumore precoce: cosa ha stabilito la ricerca (Di martedì 13 settembre 2022) Recentemente il Tumore si sta propagando anche tra le fasce di età più giovani e colpisce sempre più organi del corpo. Una ricerca ha messo in risalto proprio questo dato inquietante di età precoce. Secondo la ricerca a molte persone sotto i 50 anni viene diagnosticato un cancro e sicuramente i dati che si sono sviluppati nella prima infanzia potrebbero aver contribuito a questo dato. Si parla infatti di effetto coorte di nascita. Questo effetto viene descritto in questo modo dai ricercatori e riportiamo qui di seguito le parole utilizzate: “mostra che ogni gruppo successivo di persone nate in un secondo momento, ad esempio un decennio dopo, ha un rischio maggiore di sviluppare il cancro più avanti nella vita, probabilmente a causa di fattori di rischio a cui sono stati esposti in giovane ... Leggi su formatonews (Di martedì 13 settembre 2022) Recentemente ilsi sta propagando anche tra le fasce di età più giovani e colpisce sempre più organi del corpo. Unaha messo in risalto proprio questo dato inquietante di età. Secondo laa molte persone sotto i 50 anni viene diagnosticato un cancro e sicuramente i dati che si sono sviluppati nella prima infanzia potrebbero aver contribuito a questo dato. Si parla infatti di effetto coorte di nascita. Questo effetto viene descritto in questo modo daitori e riportiamo qui di seguito le parole utilizzate: “mostra che ogni gruppo successivo di persone nate in un secondo momento, ad esempio un decennio dopo, ha un rischio maggiore di sviluppare il cancro più avanti nella vita, probabilmente a causa di fattori di rischio a cui sono stati esposti in giovane ...

SkyTG24 : Tumore precoce, aumentano i casi negli under 50 - marilisacorroc1 : RT @lvogruppo: TUMORE PRECOCE, AUMENTANO SENSIBILMENTE I CASI NEGLI UNDER 50 Una ricerca pubblicata sul Nature Reviews Clinical Oncology ne… - Giusi_ : RT @Adriano72197026: ?? Forse ne serviranno anche meno di 10 Tumore precoce, aumentano i casi negli under 50. ???? Capite perché hanno aggio… - CNike60 : RT @Adriano72197026: ?? Forse ne serviranno anche meno di 10 Tumore precoce, aumentano i casi negli under 50. ???? Capite perché hanno aggio… - MZorzy : RT @lvogruppo: TUMORE PRECOCE, AUMENTANO SENSIBILMENTE I CASI NEGLI UNDER 50 Una ricerca pubblicata sul Nature Reviews Clinical Oncology ne… -