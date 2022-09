Renzi ancora veleno sul Pd | ' Letta è masochista | sta facendo una campagna efficace per Meloni'

FrancescoBonif1 : Letta sa di avere perso e cerca le giustificazioni più allucinanti. Renzi ha messo la fiducia sull’Italicum, non su… - borghi_claudio : @todorov_denis Io mi ricordo che la Von der Leyen siamo andati a tanto così da farla saltare prima ancora di cominc… - MeScapin : RT @mariamacina: Esattamente dieci anni fa da Verona partiva la cavalcata col camper. Abbiamo condiviso emozioni, traguardi, vittorie e cad… - ClaudioCenta1 : @EnricoLetta Deve ancora imparare a stare sereno. Renzi le aveva proprio dato il consiglio di cui ha più bisogno. N… - tizianorenzi : RT @mariamacina: Esattamente dieci anni fa da Verona partiva la cavalcata col camper. Abbiamo condiviso emozioni, traguardi, vittorie e cad… -

Secondo, il centrodestra non havinto: "Anche se Letta sta facendo di tutto per aiutarla con una campagna elettorale masochista - sottolinea - L'unica alternativa per bloccare Meloni è ...e l'incontro segreto con Bin Salman: che è successo ad Atene Con Calenda non avetelitigato. 'E non litigheremo nemmeno adesso. Il progetto del Terzo Polo è troppo importante per ...Renzi: "L'unica alternativa per bloccare Meloni è che il Terzo Polo faccia più del 10 per cento per giocare in Parlamento un ruolo decisivo" ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...