Rai Pubblicità presenta offerta commerciale per i Mondiali di Calcio in Qatar

Leggi su digital-news

(Di martedì 13 settembre 2022) Sarà un mondiale ditargato Rai quello in, che per la prima volta si gioca in autunno, con una collocazione innovativa per i giocatori, i tifosi e i telespettatori. Rai1, Rai2, Rai3, RaiSport, Rai Radio1 e RaiPlay seguiranno in diretta e in esclusiva l’intero evento, capace di catturare l’attenzione mediatica di milioni di persone. Tutte le 48 partite...