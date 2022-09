Ora Salvini sostiene le sanzioni contro la Russia e torna a chiedere il Viminale per sé (Di martedì 13 settembre 2022) Mentre l’esercito ucraino avanza e si parla di ritirata delle truppe russe, il segretario della Lega Matteo Salvini – in un’intervista al Giornale – cambia la sua versione sulle sanzioni contro Mosca. Dice che le ha sempre sostenute e che le sosterrà anche in futuro, pur avanzando il dubbio che facciano più male a noi che a Mosca. E chiede che l’Europa aiuti le aziende e le famiglie in difficoltà alle prese con la crisi energetica. Per giunta senza mettere ostacoli a uno scostamento di bilancio di 30 miliardi, necessario – secondo Salvini – per aiutare gli italiani a pagare le bollette. «Non capisco perché Giorgia tentenni», dice incalzando l’alleata di Fratelli d’Italia. E nel futuro di governo di centrodestra, in caso di vittoria, torna a chiedere per sé il posto di ministro degli ... Leggi su linkiesta (Di martedì 13 settembre 2022) Mentre l’esercito ucraino avanza e si parla di ritirata delle truppe russe, il segretario della Lega Matteo– in un’intervista al Giornale – cambia la sua versione sulleMosca. Dice che le ha sempre sostenute e che le sosterrà anche in futuro, pur avanzando il dubbio che facciano più male a noi che a Mosca. E chiede che l’Europa aiuti le aziende e le famiglie in difficoltà alle prese con la crisi energetica. Per giunta senza mettere ostacoli a uno scostamento di bilancio di 30 miliardi, necessario – secondo– per aiutare gli italiani a pagare le bollette. «Non capisco perché Giorgia tentenni», dice incalzando l’alleata di Fratelli d’Italia. E nel futuro di governo di centrodestra, in caso di vittoria,per sé il posto di ministro degli ...

