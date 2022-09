Nuovi scontri tra Armenia e Azerbaigian Chiesto l’intervento della Russia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set – Il conflitto tranon si è mai davvero concluso e adesso sembra essere finita la quiete dopo la tempesta di due anni fa. L’annoso scontro per il Nagorno-Karabakh – giardino nero incastonato in una terra del fuoco – torna a far capolino, con tensioni sempre più allarmanti tra le due nazioni caucasiche. Solito copione: i governi di Erevan e Baku si accusano a vicenda sull’inizio deiarmati, che negli ultimi giorni avrebbero causato un numero imprecisato di morti e feriti dell’una e dell’altra parte. Il ministero degli Esteri azero sostiene che l’avrebbe interrotto il processo di pace, mentre gli armeni puntano il dito contro l’accusandola di aggressione, con tanto di “tentativo di avanzare” in territorio armeno. “Le ...