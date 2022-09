Milan | Saelemaekers sull’amico De Ketelaere | ‘Lo vedo bene | è un grande giocatore’

AntoVitiello : ?? Partita rognosa a #Salisburgo, ritmi alti, ma il punto del #Milan non è da buttare. #Saelemaekers e #Leao i migli… - lucabianchin7 : Tracce di #Milan a Salisburgo. ??città tranquilla, un po’ distaccata ??probabile XI: Maignan; Calabria, Kalulu, Tom… - AntoVitiello : Intuizione di #Deketeleare per Bennacer, assist di #Leao e #Saelemaekers pareggia. Il Milan confeziona così l'1-1… - evivanco7 : RT @PietroMazzara: Stefano #Pioli verso il miglior #Milan possibile contro la #DinamoZagreb in #UCL Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Th… - PianetaMilan : #CALCIOMERCATO #MILAN E TOP NEWS – Conferenze #Pioli e #Saelemaekers, il #ACMilan al cinema #SempreMilan -

Virgilio Sport

Alexisha bagnato l'esordio stagionale in Champions League regalando alil pari a Salisburgo e nella conferenza stampa della vigilia contro la Dinamo Zagabria ha raccontato l'emozione di ...Abbonati a Infinity+- Dinamo Zagabria probabili formazioni(4 - 2 - 3 - 1) " Maignan; Dest/Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer;/Messias, De Ketelaere/... Champions League, Saelemaekers: "Domani dobbiamo giocare da Milan" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Per Milan-Napoli Stefano Pioli è in estrema emergenza in attacco: il calciatore si propone e avvisa il mister.