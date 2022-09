Mercato - La continua crescita dell'Ok Mobility Group (Di martedì 13 settembre 2022) Nata nel 2004 in Spagna come società specializzata nel settore btob, e sbarcata anche in Italia nel 2020, OK Mobility Group ha chiuso i primi sette mesi di quest'anno con un risultato operativo lordo (Ebitda) da record a 45,19 milioni di euro, il 190% in più rispetto a quello ottenuto nello stesso periodo dello scorso anno. Con un margine raddoppiato di anno in anno, raggiungendo i 70 milioni di euro. Ok Mobility Group, dopo il noleggio btob e btoc, a breve e lungo termine, e la crescita in tutte le principali città spagnole, nel 2019 ha iniziato la sua espansione internazionale dal Portogallo, arrivando ad esser operativa in ben 10 mercati (oltre a Spagna, Portogallo e Italia, è attiva anche in Germania, Francia, Grecia, Malta, Croazia, Serbia e Montenegro). In Italia oltre che a ... Leggi su quattroruote (Di martedì 13 settembre 2022) Nata nel 2004 in Spagna come società specializzata nel settore btob, e sbarcata anche in Italia nel 2020, OKha chiuso i primi sette mesi di quest'anno con un risultato operativo lordo (Ebitda) da record a 45,19 milioni di euro, il 190% in più rispetto a quello ottenuto nello stesso periodoo scorso anno. Con un margine raddoppiato di anno in anno, raggiungendo i 70 milioni di euro. Ok, dopo il noleggio btob e btoc, a breve e lungo termine, e lain tutte le principali città spagnole, nel 2019 ha iniziato la sua espansione internazionale dal Portogallo, arrivando ad esser operativa in ben 10 mercati (oltre a Spagna, Portogallo e Italia, è attiva anche in Germania, Francia, Grecia, Malta, Croazia, Serbia e Montenegro). In Italia oltre che a ...

