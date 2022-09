MD Helicopters salvata ancora una volta | si riavvicina a Boeing

(Di martedì 13 settembre 2022) Un’icona della storia elicotteristica mondiale torna a volare. MD, erede della Hughes, costruttore di mezzi ad ala rotante civili e militari, aveva dichiarato fallimento nel marzo scorso ma è ora stata rilevata da un consorzio formato da Mbia Insurance Corporation, Bardin Hill e MB Global Partners. Storicamente basata in Arizona, rappresenta insieme a Sikorsky e Agusta uno dei marchi storici dell’industria elicotteristica. Il nuovo Ceo sarà Brad Pedersen, che in precedenza ha lavorato pere per Sikorsky, il quale ha dichiarato: “Il nostro obiettivo immediato è migliorare notevolmente l'assistenza clienti, promuovere solide relazioni con i fornitori e implementare un piano di vendita di aeromobili aggressivo”. Tra i componenti del nuovo consiglio di amministrazione c’è anche Edward Dolanski, manager che in passato ha ricoperto ...

