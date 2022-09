Marotta: «Il turnover in Champions? Non ci dobbiamo dimenticare dell’impegno in campionato» (Di martedì 13 settembre 2022) L’ad dell’Inter Beppe Marotta, ha parlato a Sky Sport prima della partita di Champions contro il Viktoria Plzen. Le sue dichiarazioni così come riportate dai colleghi di Tuttomercatoweb. Sulle scelte di Inzaghi (che ha tenuto fuori Onana e fatto esordire Acerbi). Sono decisioni razionali, alla luce degli impegni ravvicinati, è giusto questo genere di alternanza. Questa partita è importante per due obiettivi: ottenere il massimo e fare una prestazione decisiva nell’ambito dell’affiatamento che può farci arrivare alla continuità. Lautaro in panchina fa capire che la gara di Udine è più importante? Non ci dobbiamo dimenticare dell’impegno importante in campionato, così come quello di stasera. Chi va in campo stasera dà garanzie da tutti i punti di vista. Onana titolare in ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 settembre 2022) L’ad dell’Inter Beppe, ha parlato a Sky Sport prima della partita dicontro il Viktoria Plzen. Le sue dichiarazioni così come riportate dai colleghi di Tuttomercatoweb. Sulle scelte di Inzaghi (che ha tenuto fuori Onana e fatto esordire Acerbi). Sono decisioni razionali, alla luce degli impegni ravvicinati, è giusto questo genere di alternanza. Questa partita è importante per due obiettivi: ottenere il massimo e fare una prestazione decisiva nell’ambito dell’affiatamento che può farci arrivare alla continuità. Lautaro in panchina fa capire che la gara di Udine è più importante? Non ciimportante in, così come quello di stasera. Chi va in campo stasera dà garanzie da tutti i punti di vista. Onana titolare in ...

