Malore durante la sfida di padel: Giggino muore a 54 anni (Di martedì 13 settembre 2022) Si sente male in campo e torna a casa: muore dopo la partita a padel . La tragedia ieri sera a Racale , comune del Sud Salento: un 54enne di Taviano, Genuino De Marco - conosciuto da tutti come ... Leggi su leggo (Di martedì 13 settembre 2022) Si sente male in campo e torna a casa:dopo la partita a. La tragedia ieri sera a Racale , comune del Sud Salento: un 54enne di Taviano, Genuino De Marco - conosciuto da tutti come ...

leggoit : Malore durante la sfida di padel: Giggino muore a 54 anni #Salento - DAELiguria : Malore durante la serata con il fidanzato | 19enne non può più camminare e parlare - DAELiguria : Malore durante la partita | il portiere lancia il defibrillatore in tribuna e il tifoso si salva - msn_italia : Malore durante la serata con il fidanzato, 19enne non può più camminare e parlare - matematico65 : @ImolaOggi @PolAlberto Comunque se si è fatto tutte le dosi, dubito perchè i medici sapevano dei rischi, potremmo p… -