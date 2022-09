Juve, Allegri gestore senza campioni (Di martedì 13 settembre 2022) Quando domenica sera dallo studio di Dazn si sono rivolti ad Allegri dicendo che la Juventus non era affatto piaciuta nemmeno contro la Salernitana, il tecnico livornese si è stizzito . Se uno entra ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 settembre 2022) Quando domenica sera dallo studio di Dazn si sono rivolti addicendo che lantus non era affatto piaciuta nemmeno contro la Salernitana, il tecnico livornese si è stizzito . Se uno entra ...

AlfredoPedulla : La vicenda #Allegri è molto semplice: è venerato da molti cronisti, nel ricordo del passato che fu. Bisognerebbe ch… - GOAL_ID : Selamat pagi Juventini ?? What a night for Juventus! ?? FT: Juve 2-2 Salernitana 18' Candreva ?? 45+5' Piatek ?? 81… - GoalItalia : 'Allegri deve fare qualcosa in più, non il battutista' 'La Juve non può giocare così' Il monito di Capello ? - rickiif : @mirkonicolino Nonne vero , La Juve non può faticare con la Salernitana , basta questo gioco , basta con allegri , siamo la Juve Cazzo - Popopo45547203 : @LittlePuskas @1987_Lorenza @FabDellaValle No, che alla Juve lo staff di Allegri non sa lavorare -