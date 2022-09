borghi_claudio : @Michela_soy Ma proprio bancarotta ?? 2011 Pil +0,4% Debito 120,1% Deficit 3,9% Pressione fiscale 42,5% 2020 Pil -… - borghi_claudio : @alravssandson @Michela_soy Si perché così forse vi renderete conto che NEMMENO CON I NUMERI DEL 2020 c'è stata alc… - LaStampa : Istat: 677 milioni di nuovi lavoratori nel 2022. la disoccupazione scende all’8,1% - Lopinionista : Istat: nel secondo trimestre +677mila occupati su anno - sabrinabonomivr : RT @LaStampa: Istat: 677 milioni di nuovi lavoratori nel 2022. la disoccupazione scende all’8,1% -

...2021 la differenza tra i giovani è salita a 15,5 punti e ha superato abbondantemente quella ... Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, l'calcola una discesa all'8,1% ( - 0,4 punti sul ...- - > Più occupatisecondo trimestre dell'anno - Ansa .secondo trimestre 2022 gli occupati sono 23 milioni 150mila con un aumento di 175mila unità (+0,... Lo rileva l'precisando che il ...Stampa In controtendenza, l’agricoltura è uno dei pochi settori in cui i giovani occupati con meno di 34 anni aumentano con un balzo di ben 19mila unità, rispetto a prima della pandemia. E’ quanto aff ...Perché è il momento di cambiare i paradigmi (i modelli di business) del sistema economico italiano. L'analisi di Giorgio Merli ...