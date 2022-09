Istat: 175mila occupati in più nel secondo trimestre 2022. Aumenti maggiori tra uomini e nel Sud. La disoccupazione scende all’8,1% (Di martedì 13 settembre 2022) Continua a crescere nel 2022 il numero degli occupati in Italia. secondo i dati diffusi da Istat e relativi al secondo trimestre, l’aumento tra aprile e giugno compresi è di 175mila unità (+0,8%), con il totale che sale così a 23 milioni e 150mila persone in termini assoluti, corrispondenti al 60,2%. Numeri che seguono il trend di inizio anno che, nella prima metà, ha fatto registrare un aumento di 677mila persone occupate sullo stesso periodo del 2021, un +3%. Trend che si inverte se si prendono in considerazione le stime sul mese di luglio: si registra una lieve diminuzione degli occupati (-22 mila, -0,1%) e del tasso di occupazione (-0,1 punti). Cala anche il tasso di disoccupazione che scende ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Continua a crescere nelil numero degliin Italia.i dati diffusi dae relativi al, l’aumento tra aprile e giugno compresi è diunità (+0,8%), con il totale che sale così a 23 milioni e 150mila persone in termini assoluti, corrispondenti al 60,2%. Numeri che seguono il trend di inizio anno che, nella prima metà, ha fatto registrare un aumento di 677mila persone occupate sullo stesso periodo del 2021, un +3%. Trend che si inverte se si prendono in considerazione le stime sul mese di luglio: si registra una lieve diminuzione degli(-22 mila, -0,1%) e del tasso di occupazione (-0,1 punti). Cala anche il tasso diche...

