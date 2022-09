Il tumore alla pelle di Paola Ferrari: “L’ho scoperto per caso, pensavo fosse un brufolo” (Di martedì 13 settembre 2022) Paola Ferrari è tornata finalmente a sorridere in tv dopo il grave problema di salute affrontato. La conduttrice si è sottoposta a un intervento volto a rimuovere un carcinoma al viso, un tumore particolarmente serio soprattutto data la zona interessata. Il tumore alla pelle di Paola Ferrari Paola ha rischiato tutto, lavora da anni con la sua immagine e per chi svolge una professione come la sua, l’apparenza è fondamentale. Dopo un periodo di forte paura, è riuscita a sottoporsi all’intervento che l’ha liberata e, sebbene ancora con qualche problema, è tornata a essere quella di sempre. Intervistata da Cristina Parodi durante “La vita in diretta”, ha raccontato: Nel mese di maggio, mentre stavo accompagnando una persona ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 settembre 2022)è tornata finalmente a sorridere in tv dopo il grave problema di salute affrontato. La conduttrice si è sottoposta a un intervento volto a rimuovere un carcinoma al viso, unparticolarmente serio soprattutto data la zona interessata. Ildiha rischiato tutto, lavora da anni con la sua immagine e per chi svolge una professione come la sua, l’apparenza è fondamentale. Dopo un periodo di forte paura, è riuscita a sottoporsi all’intervento che l’ha liberata e, sebbene ancora con qualche problema, è tornata a essere quella di sempre. Intervistata da Cristina Parodi durante “La vita in diretta”, ha raccontato: Nel mese di maggio, mentre stavo accompagnando una persona ...

