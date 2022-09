"Idioti, terza guerra mondiale": Cremlino ufficialmente pronto a tutto (Di martedì 13 settembre 2022) Gli iniziali successi della controffensiva ucraina contro gli invasori russi, secondo molti analisti, potrebbero essere il preludio a una durissima, drammatica risposta di Vladimir Putin. Il dittatore in difficoltà, infatti, potrebbe ricorrere alla mobilitazione generale o, peggio, alla bomba atomica. Insomma, la tensione sale vertiginosamente. Occhi puntati sull'Ucraina. E a confermare come il quadro sia, ora, pericolosissimo, ecco le parole del super-falco Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo e fedelissimo dello zar, che da che guerra fu ci ha abituato a frasi e minacce agghiaccianti. Commentando la bozza delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina diffusa oggi, martedì 13 settembre, dalla presidenza di Kiev, Medvedev ha affermato che è "di fatto un prologo alla terza guerra mondiale". Così ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Gli iniziali successi della controffensiva ucraina contro gli invasori russi, secondo molti analisti, potrebbero essere il preludio a una durissima, drammatica risposta di Vladimir Putin. Il dittatore in difficoltà, infatti, potrebbe ricorrere alla mobilitazione generale o, peggio, alla bomba atomica. Insomma, la tensione sale vertiginosamente. Occhi puntati sull'Ucraina. E a confermare come il quadro sia, ora, pericolosissimo, ecco le parole del super-falco Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo e fedelissimo dello zar, che da chefu ci ha abituato a frasi e minacce agghiaccianti. Commentando la bozza delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina diffusa oggi, martedì 13 settembre, dalla presidenza di Kiev, Medvedev ha affermato che è "di fatto un prologo alla". Così ...

