I nuovi Meta Quest Pro spuntano in Rete per errore: un inservienti di hotel li trova, ci fa un video e lo condivide (Di martedì 13 settembre 2022) Prima ritrovati tra i “Lost & Found” e poi diffusi sul web: Questo il destino toccato in sorte ai Quest Pro, i nuovi visori di realtà virtuale della compagnia Meta, dimenticati in un hotel, poi fotografati e filmati ed infine pubblicati online, in anticipo di un mese rispetto alla data di presentazione ufficiale. Ecco i dettagli di quanto accaduto. Alcune immagini del visore ritrovato da Ramiro Cardenas – ComputerMagazine.itRamiro Cardenas è un appassionato di videogames, assai attivo sul web sotto lo pseudonimo di Zectariuz Gaming. Inoltre, lavora in un albergo e quello che gli è toccato in sorte sembra proprio fosse destinato a lui, una specie di evento giusto, al momento giusto, per la persona giusta. Cardenas, infatti, ha ... Leggi su computermagazine (Di martedì 13 settembre 2022) Prima riti tra i “Lost & Found” e poi diffusi sul web:o il destino toccato in sorte aiPro, ivisori di realtà virtuale della compagnia, dimenticati in un, poi fotografati e filmati ed infine pubblicati online, in anticipo di un mese rispetto alla data di presentazione ufficiale. Ecco i dettagli di quanto accaduto. Alcune immagini del visore rito da Ramiro Cardenas – ComputerMagazine.itRamiro Cardenas è un appassionato digames, assai attivo sul web sotto lo pseudonimo di Zectariuz Gaming. Inoltre, lavora in un albergo e quello che gli è toccato in sorte sembra proprio fosse destinato a lui, una specie di evento giusto, al momento giusto, per la persona giusta. Cardenas, infatti, ha ...

ASSINEWS_it : Partite Iva, le aperture crollano a 125mila. I nuovi avviamenti sono circa il 15% in meno rispetto a quelli del sec… - guidoparchi : @maiameraime Suvvia, la Meloni è Letta con una parrucca bionda. Governo di unità nazionale Draghi 2 già da metà ott… - blclrh : momento amarcord ripensando alla sensazione che provavo ad ogni primo giorno di scuola e avere i quaderni e il diar… - txmmyfnb : @kaos2x come accennato molte volte il mio quit definitivo dipende da come esce fuori la prox season, c'è da vedere… - gabrymtn : comunque continuerò questa serie quando studierò per l'uni e avrò nuovi cd perché metà dei miei cd sono di Taylor e… -