Filorussi in fuga dalla Crimea – Ascolta (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) –Ascolta “Filorussi in fuga dalla Crimea” su Spreaker. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) –in” su Spreaker. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

fabry_il_bomber : Ieri filorussi e loro famiglie in fuga dalle zone rurali del Nord di #Kharkiv (#Ucraina) sull'autostrada #Belgorod… - bachis_walter : @itsmeback_ Però fino all'una di notte i tg 24 mostra s o colonne di auto di filorussi in fuga verso la Russia e il… - Marilen97832318 : @marjoskj75 @GustavoMichele6 I filorussi minimizzano per non ammettere che sono in fuga.. Se la guerra finira si d… - ReboAlexa : Controffensiva ucraina nella zona di Kharkiv: 'Liberata Kupiansk, forze di Kiev entrate a Izyum'. Filorussi: 'Situa… - labrys_ascia : RT @GabrieleAdinolf: L'entrata in campo di Alemanno e dell'armata brancaleone ha avuto subito effetto... -