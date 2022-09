Emmy 2022: trionfo per Succession, Ted Lasso, The White Lotus e Squid Game (Di martedì 13 settembre 2022) Succession, Ted Lasso, The White Lotus e Squid Game trionfano agli Emmy 2022, premi per Zendaya, Jean Smart e il coreano Lee Jung-jae. La serie HBO Succession ha conquistato il premio come miglior serie drammatica alla 74esima edizione dei Primetime Emmy Awards 2022, che sono stati consegnati nella tradizionale cerimonia tenutasi ieri sera a Los Angeles. Tra i vincitori anche gli show Ted Lasso, The White Lotus e la serie Netflix coreana Squid Game. Per Succession è la seconda vittoria dopo aver conquistato il premio come miglior serie drammatica nel 2020. Lo show comico Apple TV+ Ted ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 settembre 2022), Ted, Thetrionfano agli, premi per Zendaya, Jean Smart e il coreano Lee Jung-jae. La serie HBOha conquistato il premio come miglior serie drammatica alla 74esima edizione dei PrimetimeAwards, che sono stati consegnati nella tradizionale cerimonia tenutasi ieri sera a Los Angeles. Tra i vincitori anche gli show Ted, Thee la serie Netflix coreana. Perè la seconda vittoria dopo aver conquistato il premio come miglior serie drammatica nel 2020. Lo show comico Apple TV+ Ted ...

