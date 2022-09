Elisabetta | il feretro della regina è arrivato a Buckingham Palace

(Di martedì 13 settembre 2022) Londra, 13 set. (Adnkronos) - La baraè arrivata adove è stata accolta fra gli applausifolla. Insieme a re Carlo III, il carro funebre è stato accolto dai principi William e Harry e da altri membrifamiglia reale. Migliaia le persone che hanno percorso le 14 miglia del carro funebre viaggiava dall'aeroporto Raf Northolt, nella zona ovest di Londra, fino al centrocapitale inglese. Un grande applauso si è levato quando il carro funebre è passato davanti alla gente in attesa sotto la pioggia davanti alla residenza ufficiale, per immortalare con i telefonini l'arrivo deldia ...

SkyTG24 : Morte Regina Elisabetta, la Scozia saluta la sovrana. Da domani il feretro a Londra. LIVE - Agenzia_Ansa : Il feretro di Elisabetta II è ad Edimburgo accolto da migliaia di persone. La bara è stata portata a spalla da un… - Agenzia_Ansa : Il feretro della regina Elisabetta è arrivato a Buckingham Palace tra gli applausi della folla. Un fiume di gente h… - SMSNEWSOFFICIAL : Il feretro della Regina Elisabetta II è arrivato a Buckingham Palace - RSInews : Il feretro di Elisabetta II raggiunge Buckingham Palace - Verrà esposto a Westminster in attesa dei funerali della… -

Ildella Regina giunto al palazzo reale londinese tra gli applausi della folla. Un fiume di ... Un corteo solenne per accompagnare la reginaverso l'abbraccio dei sudditi. Un corteo ...Ildella Reginaè arrivato a Londra dopo un viaggio in aereo da Edimburgo: l'intera città è rimasta in attesa per ore, anche sotto la pioggia. Una grandissima folla per la Regina tanto ...Il lungo addio alla sovrana: le spoglie di Elisabetta II rientrate da Edimburgo alla residenza ufficiale nel cuore di Londra, tra gli applausi della folla ...Londra, 13 set. (Adnkronos) - La bara della regina Elisabetta è arrivata a Buckingham Palace dove è stata accolta fra gli applausi della folla. Insieme a re Carlo III, il carro funebre è ...