Calcio | Champions | Bayern-Monaco-Barcellona 2-0

Monaco di Baviera, 13 set. (Adnkronos) - Il Bayern Monaco si impone 2-0 sul Barcellona nella seconda gara del gruppo C di Champions League. I tedeschi si portano così a 6 punti davanti a Barca e Inter con 3 e il Viktoria Plzen a 0. La squadra di Julian Nagelsmann ha dimostrato la sua forza chiudendo la gara nel giro di cinque minuti con le reti al 50' di Hernández e al 54' di Sané. Lewandowski, il grande ex della gara, ci ha provato in tutti i modi a segnare ma senza successo ed ha anche servito un bel pallone filtrante per Pedri che ha colpito il palo.

