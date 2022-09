Attenzione ai contatori | ecco chi sarà controllato | cosa cambia subito

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 settembre 2022) Ma chi se ne accorge se i caloriferi di casa supereranno i limiti di temperatura che verranno imposti dal piano di Palazzo Chigi per far fronte alla crisi del gas? E restano accesi oltre l'orario consentito? Le domande - al di là della coscienza civica, della morale che dovrebbe farci rispettare la legge per il bene comune - sono venuta in mente un po' a tutti, ma purtroppo non ci sono risposte. O meglio sono vaghe. Il piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, messo a punto dal ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, prevede di ridurre i consumi degli impianti di riscaldamento a uso residenziale, negli uffici pubblici e privati e nei locali commerciali in tutta Italia: un grado in meno per il riscaldamento degli edifici, da 17 con più o meno 2 gradi di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; da ...