Armenia chiede aiuto a Russia per conflitto con Azerbaigian

(Di martedì 13 settembre 2022) In virtù del Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza tra, il Consiglio di sicurezza armeno ha deciso di rivolgersi erea Mosca in relazione all'aggravamento ...

Agenzia_Ansa : Il Consiglio di sicurezza dell'Armenia ha deciso di chiedere aiuto alla Russia in relazione all'aggravamento della… - repubblica : Scontri tra Armenia e Azerbaigian: Yerevan chiede aiuto alla Russia - paoloangeloRF : Scontri tra Armenia e Azerbaigian: Yerevan chiede aiuto alla Russia - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Il Consiglio di sicurezza dell'Armenia ha deciso di chiedere aiuto alla Russia in relazione all'aggravamento della situaz… - pborghilivorno : #ArmeniaAzerbaigian: Yerevan chiede aiuto Russia. Usa: stop a ostilità -

...anche un appello all'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (Otsc) e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in relazione all'aggressione contro il territorio sovrano dell'",...A sua volta la scorsa settimana l'ha accusato l'Azerbaigian di aver ucciso uno dei suoi soldati durante una sparatoria al confine. Mentre ad agosto l'Azerbaigian ha affermato di aver perso un ...Gli armeni denunciano attacco azero al confine con droni e artiglieria e sollecitano l'aiuto russo in base al trattato di amicizia tra i due paesi. Gli Stati Uniti chiedono la cessazione delle ostilit ...In virtù del Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza tra Armenia e Russia, il Consiglio di sicurezza armeno ha deciso di rivolgersi e chiedere aiuto a Mosca in relazione all'aggravamento ...