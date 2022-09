Alessandra Amoroso affronta di nuovo il caso degli autografi non fatti (Di martedì 13 settembre 2022) Questa estate online è esplosa una polemica che ha coinvolto Alessandra Amoroso. Nel mirino è finito un video in cui una fan le allunga un cuscino da autografare, ma lei rifiuta: “se lo faccio a te devo farlo a tutti altrimenti gli altri ci rimangono male“. Ovviamente l’indignazione è stata alta e la cantante è stata costretta a rispondere con un lungo post “ nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo“. Il caso sembrava nato e morto così, ma su TikTok – subito dopo il cuscino gate – sono stati caricati altri video simili in cui Alessandra Amoroso ha ... Leggi su biccy (Di martedì 13 settembre 2022) Questa estate online è esplosa una polemica che ha coinvolto. Nel mirino è finito un video in cui una fan le allunga un cuscino da autografare, ma lei rifiuta: “se lo faccio a te devo farlo a tutti altrimenti gli altri ci rimangono male“. Ovviamente l’indignazione è stata alta e la cantante è stata costretta a rispondere con un lungo post “ nel rispetto di tutte le persone del pubblico eartisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo“. Ilsembrava nato e morto così, ma su TikTok – subito dopo il cuscino gate – sono stati caricati altri video simili in cuiha ...

