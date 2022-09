AEW: Kenny Omega e Bucks rimossi dalle pubblicità di tutti i prossimi show, anche Full Gear (Di martedì 13 settembre 2022) Si susseguono ormai giornalmente indiscrezioni su quanto sta accadendo all’interno della AEW. Sappiamo che Kenny Omega e gli Young Bucks sono stati sospesi a seguito della rissa con CM Punk dopo la fine di All Out. I tre sono stati anche privati dei Trios Title che avevano appena conquistato. Al momento sono fuori da tutti gli show della federazione ed anche la loro serie Being The Elite, che va in onda su YouTube, è stata sospesa. Non è chiaro al momento fino a quando la sospensione si protrarrà, ma potrebbe essere una cosa lunga. Quando torneranno? Quel che è certo è che Kenny Omega e gli Young Bucks sono stati sospesi dalla AEW. Non è, però, chiaro per quanto tempo resteranno fuori dagli ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 13 settembre 2022) Si susseguono ormai giornalmente indiscrezioni su quanto sta accadendo all’interno della AEW. Sappiamo chee gli Youngsono stati sospesi a seguito della rissa con CM Punk dopo la fine di All Out. I tre sono statiprivati dei Trios Title che avevano appena conquistato. Al momento sono fuori daglidella federazione edla loro serie Being The Elite, che va in onda su YouTube, è stata sospesa. Non è chiaro al momento fino a quando la sospensione si protrarrà, ma potrebbe essere una cosa lunga. Quando torneranno? Quel che è certo è chee gli Youngsono stati sospesi dalla AEW. Non è, però, chiaro per quanto tempo resteranno fuori dagli ...

