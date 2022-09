Zelensky | Siamo sicuri che ci sarà un finale | la nostra vittoria

Lory_tweet : @sole24ore Propaganda zelensky dell'ultima ora: siamo vicini alle mure del cremlino.... - peracolta : @riotta Non mi frega un cavolo di Putin e di Zelensky, mi frega che grazie allUcraina e alla nostra sudditanza all'… - ravanin58 : RT @Barbara22Mar: Zelensky a Putin stasera: 'Pensi ancora che siamo 'un unico popolo'? Pensi ancora di poterci spaventare, spezzarci, indur… - Orazio76900111 : @GianlucaCastro8 Siamo vicini alla vittoria finale degli States, grazie al buon Zelensky, i morti non sono importa… - flatomica : Pensate ancora che siamo 'un popolo'? Pensate ancora di poterci spaventare, spezzarci, convincerci a fare concessio… -

al giorno 201 della invasione russa in Ucraina. Nel mirino ora c'è il confine russo. In due settimane, la controffensiva ucraina che ha sbaragliato le difese di Mosca nella regione orientale di ...Sergey Mironov , deputato della Duma, risponde che l'armata del 'nazista'deve essere distrutta. E aggiunge che anche Putin ha sottolineato di non aver ancora cominciato la guerra in Ucraina.Gastone Breccia, storico ed esperto di teoria militare: “Quella degli ucraini è stata una manovra da manuale, ma ora Kiev deve stare attenta a ...Durante un dibattito sulla televisione russa Ntv , l’ex deputato della Duma Boris Nadezhdin si è unito alla conversazione sostenendo come l’esercito russo stia fallendo la cosiddetta “Operazione Speci ...