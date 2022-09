Uomini di sinistra sull’orlo di una crisi di nervi | costretti a “gufare” che il governo Meloni duri poco

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 12 settembre 2022) Prima con mormorìi, a mezza bocca. Adesso dai sussurri passano alle grida. Giorgiasarà premier, ma durerà un anno. Forse meno. Ecco la “profezia” che viene veicolata. Soprattutto nelle stanze e nei ripostigli dell’establishment. A Roma, a Bruxelles. Si evoca il fantasma del primoBerlusconi. Mattarella viene accostato a Scalfaro; sovrapposizioni improprie. Per i tempi e le persone. Paragoni con ere politiche troppo distanti. Sono trascorsi quasi trent’anni. Renzi é più generoso: concede a undue anni, poi ci penserà lui. La verità é che il traguardo del trenta per cento a cui FdI si avvicina, incenerisce ogni ipotesi diversa dalla vittoria del centrodestra; non c’è neppure “spes contra spem”: i sondaggisti sbagliano, ci sono collegi contendibili, il pareggio, gli indecisi. Roba vecchia. ...