Ultime Notizie Roma del 12-09-2022 ore 12 | 10

(Di lunedì 12 settembre 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio primo giorno di scuola Giuseppe tra regioni province autonome la campanella suona in Abruzzo Basilicata Friuli Venezia Giulia Lombardia Piemonte Veneto e nella provincia di Trento mentre la provincia di Bolzano per prima e unica richiamato gli alunni dietro i banchi il 5 settembre complessivamente sono 7 milioni 200 86151 di studente torneranno sui banchi delle scuole statali per un totale di 366310 classi Questo è il primo anno in cui docenti specialisti in educazione fisica insegneranno educazione motoria nelle quinte classi della scuola elementare ma la vera novità è che dopo tre anni di pandemia per la prima volta si torna a scuola senza mascherine Tranne per il personale scolastico e gli alunni a rischio senza orari diversificati senza misure di distanziamento non ...