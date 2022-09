Turisti lasciano un fornello del gas acceso, la casa esplode (Di lunedì 12 settembre 2022) Una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni (in provincia di Brindisi) è intervenuta poco dopo le 21.30 di domenica in contrada Donnagnora, sulla provinciale che collega Ostuni a Carovigno, per un'esplosione a seguito di... Leggi su europa.today (Di lunedì 12 settembre 2022) Una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni (in provincia di Brindisi) è intervenuta poco dopo le 21.30 di domenica in contrada Donnagnora, sulla provinciale che collega Ostuni a Carovigno, per un'esplosione a seguito di...

