Treno per Orio, ok al progetto definitivo: "Dalla città all'aeroporto in 10 minuti" (Di lunedì 12 settembre 2022) Da Regione Lombardia arriva l'ok al progetto definitivo del 'Treno per Orio', il nuovo collegamento ferroviario tra la stazione di Bergamo e l'aeroporto di Orio al Serio. Lo ha stabilito una delibera approvata Dalla Giunta regionale su proposta del presidente di concerto con l'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Terzi e quello al TerritOrio e Protezione civile Pietro Foroni. "Il Treno per Orio – ha evidenziato l'assessore Terzi – è un'opera cruciale: unirà l'aeroporto al capoluogo in 10 minuti ed efficienterà anche i collegamenti con Milano, migliorando sensibilmente l'accessibilità allo scalo. La nuova ferrovia fornirà ai cittadini un'alternativa rapida e sostenibile per raggiungere ...

