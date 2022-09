Tennis: Davis. Volandri 'Obiettivo numero uno è andare a Malaga' (Di lunedì 12 settembre 2022) Il capitano azzurro: "Sono contento di avere un gruppo unito" BOLOGNA - Fiducioso e ottimista. Si presenta così Filippo Volandri alla Unipol Arena di Bologna in conferenza stampa alla vigilia del ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) Il capitano azzurro: "Sono contento di avere un gruppo unito" BOLOGNA - Fiducioso e ottimista. Si presenta così Filippoalla Unipol Arena di Bologna in conferenza stampa alla vigilia del ...

sportface2016 : #CoppaDavis 2022, #Zverev non ci sarà: nuovo infortunio al piede per il tedesco #DavisCupFinals - ansacalciosport : Coppa Davis: Volandri, puntiamo ad andare ai quarti a Malaga. Capitano Italtennis: 'Berrettini sta bene, Sinner vuo… - sportface2016 : #DavisCup | #Volandri: 'Siamo in casa: la responsabilità è maggiore' - TennisWorldit : Volandri allarma l'Italia. Coppa Davis a rischio per Jannik Sinner?: Filippo Volandri ha parlato delle condizioni d… - AnnaCamo1 : RT @Gazzetta_it: Volandri, operazione Coppa Davis: 'Finalmente il gruppo è al completo. Sinner ci sarà' -