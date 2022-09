Sonia Bruganelli, lo sfottò a Francesco Totti e Ilary Blasi indigna il web (Di lunedì 12 settembre 2022) Voleva essere una battuta innocente, magari nelle intenzioni, ma in realtà è parsa come una sorta di rivincita “morale” nei confronti della coppia dello spettacolo italiano che in questo momento è sotto la lente impietosa e feroce del gossip, quella formata da Francesco Totti e Ilary Blasi. Protagonista è stata Sonia Bruganelli, che ha commentato il divorzio dell’anno citando una battuta del marito. “Dopo la Guerra dei Roses abbiamo la Guerra dei Rolex cit. Paolo Bonolis”, ha scritto l’opinionista del Grande Fratello Vip 7. I commenti sono stati tantissimi, ma le risate ben poche. La maggior parte dei commenti, infatti, faceva notare il pessimo gusto della sua battuta e il fatto che un po’ tutti pensano che anche il matrimonio Bonolis-Bruganelli sia appeso a un filo. ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 12 settembre 2022) Voleva essere una battuta innocente, magari nelle intenzioni, ma in realtà è parsa come una sorta di rivincita “morale” nei confronti della coppia dello spettacolo italiano che in questo momento è sotto la lente impietosa e feroce del gossip, quella formata da. Protagonista è stata, che ha commentato il divorzio dell’anno citando una battuta del marito. “Dopo la Guerra dei Roses abbiamo la Guerra dei Rolex cit. Paolo Bonolis”, ha scritto l’opinionista del Grande Fratello Vip 7. I commenti sono stati tantissimi, ma le risate ben poche. La maggior parte dei commenti, infatti, faceva notare il pessimo gusto della sua battuta e il fatto che un po’ tutti pensano che anche il matrimonio Bonolis-sia appeso a un filo. ...

